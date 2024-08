Deux fines gâchettes pour une saison sans encombre

Première à domicile ce samedi pour le CS Romontois et le FC Châtel-Saint-Denis.

En 2e ligue interrégionale, leur objectif sera de vite se sauver, puis d’accrocher un top 8.

Préface, revue d’effectifs et pronostics avec les buteurs Arthur Deschenaux et Yaël Yohans.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Dans leur antre, les fans du CS Romontois et du FC Châtel-Saint-Denis vont découvrir leur équipe fanion ce samedi, après une entame en 2e ligue interrégionale à l’extérieur. L’occasion de présenter la saison des deux représentants du sud du canton, après la culbute de La Tour/Le Pâquier.

Les buteurs Arthur Deschenaux et Yaël Yohans se sont prêtés au jeu. Le Glânois de 31 ans est expérimenté, fidèle et n’a plus rien à prouver. Le Fribourgeois de 24 ans est étudiant en théologie, a la bougeotte et doit…