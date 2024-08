En 2e ligue, une locomotive nommée La Tour/Le Pâquier

Après l’Euro et les JO, le football régional reprend ses droits ce week-end sur les terrains.

En 2e ligue cantonale, le FC La Tour/Le Pâquier / s’avance comme le favori à la promotion.

Les six autres clubs du Sud batailleront chacun avec leurs forces. Présentation.

CORENTIN PFISTER

La Tour/ Le Pâquier

Entraîneur: Daniel Piller

Saison 2023-2024: 15e et relégué de 2e ligue interrégionale

Comment le club s’est-il remobilisé après la relégation?

«Ça a été un coup dur pour les anciens. On s’attache au club et c’était difficile de le voir descendre», relate le milieu de 33 ans Valon Ramabaja. Présent en 2e ligue interrégionale depuis vingt-quatre ans, le FC La Tour/Le Pâquier est tombé de haut. Une relégation qui a eu l’effet d’un électrochoc à la Ronclina: dix départs et onze arrivées dans un groupe…