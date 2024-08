Environnement: les sols fribourgeois se portent plutôt bien

Depuis 35 ans, les sols fribourgeois sont passés au crible à échéance régulière. Le dernier cycle d’analyse démontre notamment que la disponibilité en éléments nutritifs est satisfaisante dans les sols agricoles. Le Réseau fribourgeois d’observation des sols agricoles, relève néanmoins une teneur en potassium en augmentation qui sera surveillée dans le futur. En ce qui concerne les métaux lourds et le phosphore, «aucun enrichissement n’a été observé, ce qui garantit en principe la sécurité et la santé des sols agricoles», écrit le Groupe de coordination pour la protection des sols (GCSol) dans son communiqué. Les sols forestiers n’ont, eux, que peu subi de modifications depuis les premières observations en 2004.

En ce qui concerne les zones urbaines, 51 sites ont été analysés. Les sols des places de jeu, des espaces verts et des prairies sont en bonne santé. Cependant, comme lors des cycles d’analyse précédents, les jardins familiaux sont pointés du doigt par le GCSol. La teneur élevée en phosphore, dû à une trop forte utilisation d’engrais, et même la présence de métaux lourds (produits phytosanitaires ou cendres) sont observées. A ce sujet, le Service de l’environnement a mis en place une page internet spéciale regroupant des trucs et astuces spécifiques pour les jardins ainsi qu’une série de six vidéos «pour les amoureux des jardins» afin de sensibiliser les particuliers. Patrick Biolley