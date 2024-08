Feu vert pour le projet de toboggans à Charmey

CHARMEY. TéléCharmey peut aller de l’avant dans la construction de son sentier des toboggans (La Gruyère du 30 septembre 2023). La société de remontées mécaniques de Val-de-Charmey a en effet obtenu le permis de construire pour un parcours de sept toboggans, «dont certains atteindront 60 mètres de long», précise un communiqué de l’entreprise. L’installation reliera le sommet de la télécabine à la station intermédiaire. «Les travaux débuteront dans les plus brefs délais, pour que cette nouvelle activité puisse être proposée aux visiteurs dès l’été 2025», ajoute la société. L’investissement total se monte à plus d’un million de francs, «soutenu par l’actionnariat de TéléCharmey, la Nouvelle politique régionale et le Fonds d’équipements touristiques». PH