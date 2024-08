CHARMEY

Jean Gachet s’en est allé le 19 août, à l’aube de ses 90 ans. Un dernier hommage lui sera rendu ce jeudi 22 août, en l’église Saint-Laurent à Charmey, à 14 h.

Jean est né au Pré-de-l’Essert le 31 décembre 1934, dans la famille de Bruno et Eugénie Gachet. Il était l’aîné d’une fratrie de onze enfants. Depuis sa plus tendre enfance, il passait ses étés à l’alpage en tant que garçon de chalet, puis armailli et fromager pendant une douzaine d’années. Il s’y sentait dans son élément, passionné qu’il était de la montagne et de l’élevage.

Au printemps 1965, il eut le bonheur d’épouser Edith Moret, avec qui il eut la joie d’élever quatre garçons. Jean quitta le Pré-de-l’Essert à l’automne 1969 pour s’installer au village, où il travailla en tant que responsable de la porcherie du Liençon…