La HEG Fribourg reçoit une prestigieuse accréditation

La HEG Fribourg intègre le club très select de l’Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB). «La plus grande alliance mondiale dans le domaine de l’enseignement de l’économie et de la gestion», souligne le communiqué de la haute école fribourgeoise. Pour intégrer le millier de lieux de formations déjà accrédités par l’AACSB, elle a dû montrer patte blanche. Ses programmes ainsi que, notamment, la qualité des intervenants, ont été évalués sous toutes les coutures.

Au terme d’un processus qui aura duré dix ans, des accréditeurs sont venus visiter les lieux pour relever l’esprit familial, le plurilinguisme, la proximité avec le tissu économique, ainsi que l’interdisciplinarité avec les autres HES. «Obtenir l’accréditation AACSB atteste de la qualité de notre école et notre détermination à offrir une éducation et des services excellents», déclare Pascal Wild, directeur de la haute école dans le communiqué de l’institution. Patrick Biolley