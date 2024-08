La musique sans les paillettes

Cet été, La Gruyère retrouve des personnalités qui ont fait l’actualité et dont on entend moins parler. Nouvel épisode avec Patrick Rouiller, chanteur sous le nom de Paul Plexi, vainqueur de l’émission Nouvelle Star en 2016 et désormais vendeur pour une prestigieuse marque automobile.

ÉRIC BULLIARD

Le lieu de la rencontre n’est pas des plus rock’n’roll. Pas très pop non plus, même si Madonna passe en fond sonore. Un cadre élégant où Patrick Rouiller, regard franc et poignée de main ferme, semble parfaitement à l’aise. Depuis le début de l’année, il travaille à la vente dans ce garage d’une prestigieuse marque automobile allemande, à Granges-Paccot. «Même si j’ai pu avoir l’image d’un musicien introverti, j’aime le contact. C’est ce que j’apprécie ici: les interactions, les rencontres…