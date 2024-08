RECTIFICATIF. L’athlète Vincent Gendre a pulvérisé son record personnel sur 400 mètres en 46”11, et non en 46”31 comme écrit par erreur dans La Gruyère du 30 juillet. En outre, sur cette course à Lausanne, l’espoir semsalois a bien devancé Ricky Petrucciani d’un centième à l’arrivée. Sa brillante performance ne lui a toutefois pas suffi pour être sélectionné aux Jeux olympiques à Paris par Swiss Athletics. Nos excuses au sprinter de l’Athletica Veveyse. GRU