Le cinéma open air de retour pour sa 9e édition

VUISTERNENS-EN-OGOZ. La Société de développement de Vuisternensen-Ogoz organise ce vendredi et ce samedi la 9e édition de son cinéma open air. La manifestation fera comme d’habitude le grand écart entre les genres. Deux films d’horreur emblématiques garantiront des frissons vendredi soir: L’Exorciste du Vatican à 21 h, puis le Projet Blair Witch à 23 h 30. Le samedi sera quant à lui dédié aux familles, avec Migration à 16 h 30, Ciao-Ciao Bourbine à 18 h 45 et le premier volet de la saga Le Seigneur des anneaux à 21 h. Les films seront projetés dans la clairière de la Vuisterna, au cœur de la forêt du Gibloux. Les organisateurs précisent que chaque personne doit prendre avec elle son transat, sa couverture et des habits chauds. MB