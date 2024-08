Le FC Bulle retrouve Bouleyres et la défaite

Football. Comme à Breitenrain le week-end dernier, le FC Bulle peut avoir des regrets. Les joueurs de Brian Weber se sont inclinés 2-3 contre Brühl, samedi. Pour la 2e journée du championnat de Promotion League, ils signent donc une deuxième défaite.

Encore une fois, les Gruériens ont loupé leur entame de match pour leur retour devant leur public de Bouleyres. A la 20e minute, Dorta et Zeqiri avaient déjà profité de deux erreurs pour donner autant de buts d'avance aux Saint-Gallois. Les locaux ont ensuite commencé à sortir du trou, mais Pinga loupait deux possibilités (22e et 31e).

En seconde période, le FC Bulle réduisait l'écart sur un penalty obtenu et transformé par Asllani (1-2, 54e). Un penalty venant valider une superbe contre-attaque, une arme déjà utilisée pour l'ouverture du championnat dans la capitale fédérale. Mais peu après l'heure de jeu, sur une frappe venue de nulle part, l'excellent Dorta refaisait un break (1-3, 61e) qui ne coupait toutefois pas les jambes bulloises. Sur corner, Mayi faisait 2-3 (74e). Une belle remontada à prévoir? Non, car les Gruériens n'ont marqué aucune de leurs cinq occasions au cours des 8 minutes d'arrêts de jeu.

Le FC Bulle commence donc la saison 2024-2025 avec zéro point sur six, comme l'an passé. La troisième journée se disputera le mercredi 21 août (19 h 30) à Bienne, et non le week-end des 16, 17 et 18 août, car se déroule la Coupe de Suisse pour laquelle Bulle n'est pas qualifié. Les Gruériens disputeront une rencontre amicale contre Young Boys M21 ce jeudi (18 h) à domicile.

Rendez-vous ce mardi dans La Gruyère pour l'analyse complète de cette deuxième défaite en deux journées pour le FC Bulle.

Les résultats et le classement de Promotion League