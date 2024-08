Le pacifiste a trouvé la paix

Cet été, La Gruyère retrouve six personnalités qui ont fait l’actualité en leur temps et dont on entend moins parler aujourd’hui. Dernier épisode à Charmey avec Avdulla Hakaj, affineur aux caves de La Tzintre. Ce ressortissant kosovar avait été expulsé de Suisse avant d’obtenir une autorisation de séjour six mois plus tard.

THOMAS CHRISTEN

Avdulla Hakaj est indéniablement dans son élément. A Charmey, devant les lourdes portes métalliques de la Coopérative fribourgeoise des producteurs de fromages d’alpage, l’affineur patiente au côté du photographe. Il croise et décroise les bras, cherchant le meilleur endroit pour une entrevue. «C’est comme vous voulez. Ici, il fait trop chaud», explique l’Albanais du Kosovo, qui œuvre dans ces locaux depuis vingt-cinq ans. «On dit parfois que les caves…