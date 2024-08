TRAIL. Quelque 700 coureurs sont attendus ce samedi dans le Pays-d’Enhaut pour le Supertrail du Barlatay. Au départ de L’Etivaz, village de départ et d’arrivée, l’épreuve reine de 75 kilomètres – et 4500 m de dénivelé positif – lancera la journée dès 1 h. Les participants des 50, 25 et 15 km partiront dans la foulée. GR