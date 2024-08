Les belles mécaniques sont de retour

MOTOR SHOW. Le parking du Grand-Clos sera animé les 31 août et 1er septembre. Le vrombissement des moteurs se fera entendre sur la place de Châtel-Saint-Denis. Ce week-end, plusieurs centaines de véhicules anciens (environ 500 voitures et motos) seront exposés, ainsi que de nombreuses animations proposées. En 2023, environ 7000 visiteurs avaient pris part à la manifestation. Organisatrice de l’événement, l’association Les Vieux Pistons a prévu trois concerts samedi et deux dimanche, une course de motos, ainsi qu’un cortège de trente minutes, dimanche à 16 h 30. A noter qu’il sera possible d’essayer des Harley Davidson et que le concours des plus belles voitures et de la plus belle moto se tiendra chaque jour. La remise des prix aura lieu samedi, à 16 h 30, et dimanche, à 15 h 30. RG