Les travaux se poursuivent à la rue de Vevey engendrant des perturbations

A Bulle, le trafic sera perturbé à la rue de Vevey en raison de travaux à partir du lundi 5 août et ce jusqu’au dimanche 11 août. Cette perturbation engendrera également le déplacement d’arrêts de bus Mobul. Elle aura lieu selon les modalités suivantes:

Du lundi 5 août au mercredi 7 août: Travaux préparatoires, le trafic bidirectionnel sera maintenu.

Du jeudi 8 août dès 6h au vendredi 9 août 2024, 6h: Fermeture de la rue de Vevey devant Espace Gruyère.

Du vendredi 9 août 2024, 6h au dimanche 11 août 2024, 6h: La rue de Vevey sera complètement fermée entre les giratoires St Denis et des Usiniers.

Concernant les transports en commun, les arrêts de bus «Bulle Côte du Moulin» et «Bulle Espace Gruyère» ne seront pas desservis du jeudi 8 août au dimanche 11 août. La ligne Mobul 202 sera néanmoins déviée par la route de la Pâla et la rue des Usiniers et desservira un arrêt provisoire à la rue des Usiniers, communique la ville sur son site internet.

Le vendredi 9 août et le samedi 10 août, des déviations sont prévues aux giratoires des Usiniers et de St Denis. A noter que l’accès à la rue Pierre-Ardieu se fera via la rue des Usiniers en traversant le parking d’Espace Gruyère.

En cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés. Victoria Martin