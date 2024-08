Marché sur l’île d’Ogoz

LAC DE LA GRUYÈRE. L’Association de l’île d’Ogoz et Local’Terre’Native organisent un marché et des animations sur l’île d’Ogoz, le samedi 24 août. Divers stands d’artisans et de producteurs attendront les curieux de 10 h à 16 h. Les auteurs du polar Noces rouges sur l’île d’Ogoz, Quentin et Isabelle Van Wynsberghe, révéleront les mystères et légendes qui ont inspiré leur ouvrage, à 11 h, au lieu d’arrivée des bateaux. S’ensuivra un apéritif dédicace. Une offre de restauration est également prévue. En soirée, de 17 h à 18 h, une happy hour sera animée par un blind test et de la cornemuse. Les enfants pourront déguster du pop-corn au feu de bois. Après quoi, il sera possible de souper sur l’île et d’admirer le spectacle de cirque de la compagnie Paprika Royal. L’événement se terminera à 22…