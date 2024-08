Maria Gachet-Schneider

MORLON

Maria est née le 23 février 1927, à Gruyères. Son papa était veuf et père de trois enfants. Il se remaria et eut cinq enfants de cette seconde union, deux garçons et trois filles dont Maria était l’aînée. Depuis toute jeune, elle dut faire preuve de courage pour surmonter les épreuves de la vie.

Maria eut la douleur d’être veuve deux fois. Elle a eu sept enfants. Elle dut donc travailler durement pour élever tout ce petit monde. Elle vécut à La Tour-de-Trême et fut employée chez Nestlé jusqu’à sa retraite.

Elle eut encore la peine de perdre trois de ses enfants. Ses 11 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants lui apportèrent heureusement de nombreuses joies.

Depuis dix ans, Maria résidait au Foyer St-Joseph, à Morlon, où elle avait trouvé une seconde famille. Elle se plaisait…