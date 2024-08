Mes chats, ma télé et moi

Une promenade au centre-ville

A propos de Bulle.

Cet été, j’ai découvert quelques particularités. Bien que ville commerçante, Bulle a gagné en attrait touristique par la mise en valeur de son centre. Ce dernier paraît beaucoup plus grand sans la présence des voitures. Le calme de bon matin invite à parcourir la place du Marché ombragée et, plus loin, le parc Saint-Paul, véritables poumons verts de la ville, mais aussi à contempler le château avec ses quatre tourelles rondes à la mesure de son autorité avec, en face, le défenseur Pierre-Nicolas Chenaux. L’éclairage de nuit est particulièrement sublime. A côté, la chapelle de Notre-Dame de Compassion, le bâtiment de l’Institut Sainte-Croix ou encore les anciennes maisons de la Grand-Rue aux façades diversement colorées et serrées les unes…