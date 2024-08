MOTOCYCLISME. Noan Vasta (photo) a décroché son premier succès dans le championnat Promosport 1000 dimanche à Magny-Cours. Sur le circuit français, le pilote châtelois s’est imposé avec plus d’une seconde d’avance sur son plus proche poursuivant. Il s’est ensuite classé 2e de la seconde course de la journée. Grâce à ces résultats, le Veveysan conserve la tête du championnat avant l’ultime manche au Mans, à la fin du mois. GR