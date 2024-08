Oiseaux nicheurs menacés

Tribune libre

A propos de l’initiative biodiversité, soumise au vote le 22 septembre.

Des études ornithologiques récentes nous informent sur la présence d’environ 150 espèces d’oiseaux nicheurs dans le canton de Fribourg. Voici quelques constatations: grâce à l’intervention de l’homme, la cigogne blanche, qui avait totalement disparu, n’est plus une espèce en danger. Le faucon crécerelle et l’effraie de clochers, prédateurs de campagnols, se maintiennent bien. La pose de nichoirs aux abords des fermes en est la raison principale; bien des agriculteurs sont en effet acquis à la cause.

Si l’on tient compte de ces exemples, la cohabitation hommenature semble donc bien se passer. Toutefois, cela masque une réalité alarmante. L’intensification de l’agriculture, les biotopes en mauvais état et…