Passeport vacances: trois jeunes Glânoises dans la peau de journalistes à La Gruyère

La rédaction de La Gruyère a reçu trois jeunes filles lundi à l’occasion de la 37e édition du Passeport vacances de la Glâne. Après avoir sélectionné trois thématiques d’actualité et préparé leurs questions, Juliette, Norah et Charlotte ont mené un micro-trottoir et réalisé plusieurs interviews sur le terrain. Les adolescentes ont ainsi exploré le métier de journaliste, allant jusqu’à rédiger leurs propres articles. Elles sont reparties en fin de journée avec une page fictive du journal, qu’elles ont conçue du début à la fin. Pour son article principal, l’équipe a décidé de se pencher sur les destinations des Gruériens pendant les vacances estivales. Les trois jeunes ont rencontré les responsables de deux agences de voyages, puis se sont entretenues avec les gérants de plusieurs…