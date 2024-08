Plongée en pleine nature à la tour du Sauvage

ROMONT. La forêt et ses mystères, tout comme les animaux et les plantes, façonnent parfois les songes. L’artiste autodidacte Anna Pillard mettra en lumière ses peintures et dessins sur ce thème à la tour du

Sauvage à Romont du 16 au 22 août (dès 13 h, sauf le jeudi, dès 11 h). Une exposition intitulée Esprit nature, «où l’on plonge dans la magie de la nature et où se côtoient lumière et obscurité, comme dans un rêve», révèle un communiqué. A travers ses œuvres réalisées avec différentes techniques sur divers supports, y compris sur le bois, celle qui a suivi des études d’infirmière et d’art-thérapie espère offrir au public «une autre vision de la nature». TC