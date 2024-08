VTT DE DESCENTE. Pour la sixième fois, La Berra organise une épreuve du circuit national de downhill ce week-end. Près de 250 descendeurs se mesureront sur la piste rouge (1,9 km) du parc gruérien. Les entraînements auront lieu samedi et la course dimanche (manches à 9 h 45 et 13 h 30). QD