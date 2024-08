Deché-delé

To le mondo li è pachâ! La premire rintrâye d’èkoula, l’è pâ rin! Modâ de la méjon, dèkouvrâ di j’ôtro kamerâdo, fére konyechanthe, akutâ la mètrècha ou bin le réjan, djindre… L’è le keminhyèmin d’ouna redâye dè j’an d’èkoula.

No j’arouvin to piti è on rèchayè pye grô; pye grô è pye yô bin chur, ma pye gran è chapyinthe è dè chavê, inpyâ dè konyechanthè novalè po la ya.

Ou dzoua d’ora, tyè ke vo j’an portâ hou j’an d’èkoulè? Di chovinyi? di bon, di krouyo? Tyè ke vo j’inpyêyidè adi ora dè to chi chavê?

L’èkoula obedja l’è j’ou betâye in pyathe po bayi i j’infan la tsanthe dè fére ôtyè d’ôtro tyè di routhichè. N’in d’a ke travayivan du to dzounè ma di j’ôtro k’iran léchi a lou mimo…

L’èkoula l’a bayi i j’infan la tsanthe dè ch’inchtruire è dè moujâ; d’ithre kapâbyo d’avi chè…