Protection du climat: le canton de Fribourg classé 17e par le WWF

PROTECTION DU CLIMAT. Le WWF Suisse a dévoilé son classement des 26 cantons en matière de politique climatique et énergétique. Fribourg se trouve à la 17e place, en raison «de mesures fortes, mais d’objectifs faibles en comparaison avec les autres cantons», relève l’association dans un communiqué. Pour cette hiérarchie, cinq domaines d’action ont été retenus: efficacité énergétique dans les bâtiments, chaleur renouvelable, électricité renouvelable, mobilité électrique et rôle de modèle du canton.

Le canton de Fribourg se distingue cependant sur ce dernier critère, en posant «les objectifs les plus ambitieux pour les bâtiments et l’administration publique». Il se classe 8e en ce qui concerne les mesures, grâce à des «prescriptions fortes et des subventions importantes». Pour ce qui est des indicateurs d’impact, il se classe 18e.

Nicole Camponovo, chargée d’affaires du WWF Fribourg déplore que «malgré des progrès, aucun canton ne suive une trajectoire de réduction des émissions compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat». Selon l’association, les directeurs de l’Energie cantonaux sont en train de réviser conjointement les modèles de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), afin qu’ils tiennent aussi compte des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, qui prévoit la réalisation de l’objectif zéro émission nette à l’horizon 2037. VIM