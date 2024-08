Rappel aux militaires astreints

TIRS OBLIGATOIRE. Le Service de la sécurité civile et militaire informe que tous les officiers subalternes (plt/lt) astreints au tir, de la classe 1989 et plus jeunes ainsi que les militaires de la classe 1989 et plus jeunes qui n’ont pas encore exécuté cette année le tir obligatoire avec leur arme personnelle doivent l’accomplir jusqu’au 31 août au plus tard auprès d’une société de tir reconnue.

Les comités des sociétés de tir renseignent sur la date de la dernière séance fixée durant le mois d’août. Pour ce qui est des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne, la dernière séance aura lieu le samedi 24 août, de 9 h à 12 h, au stand de la Montagne-de-Lussy (Romont).