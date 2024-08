Record à défaut de finale pour Devantay

ATHLÉTISME. Essayé, pas pu pour Charles Devantay (photo) et le relais mixte 4x400 m aux Jeux olympiques à Paris. Engagés dans une série relevée, le Glânois et ses coéquipiers Giulia Senn, Lionel Spitz et Yasmin Giger devaient réussir un exploit vendredi au Stade de France pour poursuivre la compétition. Malgré un record de Suisse abaissé de plus d’une seconde en 3’12”77, ils ne sont pas parvenus à décrocher leur place pour la finale de ce samedi. Sixième d’une série archidominée par les Etats-Unis - auteur du record du monde en 3’07”41 -, le quatuor helvétique a terminé à deux secondes de la troisième place synonyme de qualification.

Qualifié de dernière minute pour les Jeux (La Gruyère du 30 juillet), Charles Devantay n’en a pas moins réussi ses débuts olympiques. Premier relayeur, le…