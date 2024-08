Rockin’Glâne revient enflammer Promasens

Les rockers ont rendez-vous au stade des Ecoulas à Promasens pour la 5e édition de Rockin’Glâne. Le festival, dont la programmation met à l’honneur le rock local sous toutes ses déclinaisons, aura lieu les 30 au 31 août prochains. Deux soirées qui seront accessibles sans réservations et à prix libre. Le vendredi soir, le groupe Acoustic lancera les festivités avec des reprises de tubes rocks en français et en anglais. La soirée se poursuivra aux rythmes blues et country de Sébastien Mella.

Samedi, ce sera autour de Vision of Dawn de fouler la scène. Suivi du groupe hard blues et métal Back is Up. Après quoi, Bad Salmon proposera un mélange éclectique de genres, allant du punk au stoner, et du hip-hop au métal. Le groupe aux influences punk Midnight One et le groupe de post-hardcore, habitué des scènes fribourgeoises, Windshelter clôtureront la soirée. Dans un communiqué, les organisateurs précisent que la scène est abritée et que la tenue de l’événement n’est pas dépendante des conditions météorologiques.

En outre, une offre de restauration variée attend les festivaliers qui pourront aussi découvrir des stands tenus par des artisans et associations de la région, une nouveauté. De plus amples informations sont à disposition sur le site. Victoria Martin