CHÂTEL-ST-DENIS

Roseline Pilloud-Deschenaux nous a quittés le 4 août à l’Hôpital cantonal de Fribourg, entourée de sa famille. Elle avait 83 ans.

Née le 5 mai 1941, elle vécut toute son enfance à Ursy, entourée de nombreux frères et sœurs. A l’âge de 3 ans, elle eut la douleur de perdre sa maman, événement tragique qui la marqua toute sa vie. Son papa se remaria et d’autres frères et sœurs vinrent agrandir la famille. Ainsi, elle n’avait pas moins de 18 frères et sœurs.

A la fin de son école primaire, elle fut placée dans des familles paysannes ou des restaurants-pensions. Très tôt, elle apprit à travailler dur, de manière irréprochable et sans compter ses heures. Dans les années 1960, elle arriva à Châtel-Saint-Denis. Elle y travailla dans divers établissements comme le Cheval-Blanc, la…