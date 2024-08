S’établir sans faire de folie, puis espérer plus de moyens

Le FC Bulle entame sa troisième saison en Promotion League ce samedi à Breitenrain, club installé à ce niveau depuis 2009. Pour leur développement, les Gruériens doivent-ils s’inspirer des Bernois, les copier ou tracer leur voie?

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. La visite du FC Bulle à Breitenrain lance ce samedi la Promotion League 2024-2025. En seize jours, la troupe de Brian Weber aura affronté deux des plus vieilles équipes du troisième échelon du foot suisse: Bavois (en amical), à l’aube de sa neuvième saison à ce niveau, et le club bernois, présent depuis 2009. Des modèles de longévité que vise la structure gruérienne.

Les ingrédients de la recette vaudoise? Faire confiance à l’entraîneur et aux joueurs. «Comme Bulle l’an passé, on a vécu des périodes difficiles. Puis, on a appris et…