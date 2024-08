Tribune libre

Pourquoi le Moderne avait-il été vendu?

A propos de l’affaire des fresques du Moderne.

Pour avoir lu attentivement les articles parus dans La Gruyère et La Liberté blâmant le propriétaire du Moderne, je me pose les questions suivantes. Pourquoi, à l’époque, les anciens propriétaires ont-ils vendu ce bâtiment avec des peintures murales, alors qu’il s’agissait de l’ancien Musée gruérien? Y avait-il alors assez de place pour la bibliothèque et la cafétéria? Sur l’acte de vente, y avait-il une clause à propos de ces fresques dans le contrat de vente?

Personnellement, je pensais que, quand on achetait une propriété, nous avions le droit de faire ce que l’on voulait à l’intérieur. Et qu’une mise à l’enquête ne devait intervenir qu’en cas de modifications à l’extérieur. Comme on dit, il…