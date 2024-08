Trois pour le prix d’une à Bulle

ATHLÉTISME. La traditionnelle soirée populaire sur piste du SA Bulle se tiendra vendredi soir, au stade de Bouleyres. La première série du 5000 mètres débutera à 18 h 50, la septième et dernière s’élancera à 22 h. Les participants à la course adaptée ouvriront les hostilités à 18 h 20, sur 1000 m. Cet événement comptera pour trois épreuves: la FriRun Cup, la Coupe La Gruyère et les championnats fribourgeois de 5000 mètres. La liste des près de 230 actuels inscrits annonce notamment la participation des «Sabistes» Max Henrotin et Eliot Crettenand, ainsi que celle du fer de lance du CS Broc, Jérémy Schouwey (photo). «Jérémy devra s’accrocher face à ces deux jeunes qui viennent chacun de descendre leur meilleur temps sur 1500 mètres aux championnats de Suisse U23 (Henrotin 6e en 3’51’’44 et…