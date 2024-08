Un livret dans chaque main

Jérôme Maradan est un homme de livrets. Livrets scolaires depuis jeudi, avec l’entame de sa première année comme directeur du CO de La Tour-de-Trême. Mais aussi livrets d’opéra, avec la mise en scène de Carmen dès le 31 octobre, à l’occasion des vingt ans de l’Opéra des champs. Rencontre.

CHRISTOPHE DUTOIT

L'anecdote est savoureuse et révélatrice. A l’âge de 8 ans, Jérôme Maradan faisait passer des évaluations à ses élèves imaginaires. «J’étais fils unique, il fallait bien que je m’occupe, rigole-t-il à l’évocation de ce souvenir. J’ai toujours aimé l’école. En primaire, je voulais être enseignant primaire. Au CO, prof de CO.» Et au collège? «Prof de collège, évidemment!»

L’homme de 43 ans a l’humeur badine. Jeudi matin, il a enfilé son costume de directeur du CO de La Tourde-Trême.…