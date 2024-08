Un nouvel élu au Conseil général de Rue

Le groupe Horizons Jeunes n’ayant plus de viennent-ensuite, la commune de Rue devait passer par une élection complémentaire pour repourvoir le siège de Jessica Magurano au législatif (et non de Gaëtan Mouron, comme annoncé dans La Gruyère du 3 août). Cette dernière se révèle toutefois tacite, puisqu’une seule liste a été déposée dans le délai légal, fixé à hier midi. C’est ainsi Thorsten Michels, ingénieur établi à Rue, qui l’emporte. Il a d’ores et déjà confirmé son élection, indique la secrétaire communale Cynthia Mesot. Angie Dafflon