Une galerie d’art et un atelier prennent vie au pays du vitrail

L’enseignante Claire-Lyse Pasquier et son mari Augustin, artiste peintre, ouvriront Le Tube atelier galerie en octobre à Romont.

THOMAS CHRISTEN

ROMONT. Sa devanture encore dépourvue d’enseigne reste discrète, se fondant presque avec l’environnement. Sa terrasse semble d’ailleurs être le prolongement de celle de l’hôtel-restaurant Le Lion-d’Or, à Romont. Pourtant, un nouveau local d’exposition d’art prend bel et bien vie dans la Grand-Rue. Au rez-de-chaussée de leur maison acquise deux ans plus tôt, Claire-Lyse Pasquier et son époux Augustin fignolent les derniers aménagements avant d’ouvrir Le Tube atelier galerie, le 24 octobre prochain.

«Je pense que nous sommes un peu fous, ironise l’enseignante du Collège du Sud. Nous avons eu tellement de travaux à réaliser. Finalement, c’est la…