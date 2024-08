Vallée de la Jogne: richesses patrimoniales révélées le long d’un nouveau sentier

Un nouvel itinéraire de randonnée met en valeur le patrimoine bâti et les traditions vivantes de la vallée de la Jogne. Ce sentier sera inauguré le 31 août à Charmey.

PHILIPPE HUWILER

VALLÉE DE LA JOGNE. Des bâtiments et des traditions… Le nouveau et bien nommé Sentier des patrimoines de la Jogne entend mettre en valeur les richesses de la vallée. Fruit d’une collaboration entre le Parc naturel régional Gruyère Paysd’Enhaut (PNR), les quatre communes de la Jogne (Châtelsur-Montsalvens, Crésuz, Valde-Charmey et Bellegarde) et Broc, il sera inauguré le 31 août prochain à Charmey.

L’itinéraire balisé, long de 22 kilomètres, relie Broc-Fabrique à Bellegarde. Il est jalonné par près de soixante panneaux qui décrivent des éléments culturels marquants. La majorité d’entre eux détaille l’histoire…