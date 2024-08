Vrai mythe, fausses vérités

Tout l’été, La Gruyère évoque la naissance et les coulisses de huit œuvres d’art marquantes pour le public et inspirantes pour les créateurs. En un mot, des œuvres cultes. Huitante ans après le débarquement du 6 juin, retournons à Omaha Beach pour démystifier la fameuse photo de Robert Capa.

CHRISTOPHE DUTOIT

À l’aube du 6 juin 1944, 5000 navires de guerre déversent 150 000 soldats alliés sur le territoire français occupé par les nazis. Six jours plus tard (bien que l’édition soit datée du 19 juin), le magazine Life fait vivre par procuration à ses deux millions de lecteurs le Débarquement de Normandie, l’un des événements les plus marquants du XXe siècle.

Très vite, l’imaginaire collectif se focalise sur une photographie de Robert Capa (1913-1954) communément appelée Le visage dans la…