Julien Bard en tête de la Swiss Bike Cup U23

Dimanche à Bâle s’est déroulée la 6e étape de la Swiss Bike Cup. Julien Bard a pris la 11e place de la course U23 et s’est emparé de la tête du général de la catégorie. En U17, Marwan Karim Barhoumi a remporté le parcours et est passé premier du général. En U15, Aubin Favre a gagné l’étape et garde son avance au général. La dernière étape de la compétition aura lieu à Lenzerheide (GR) les 21-22 septembre. SB

Chavaillaz et Wirz victorieux au Grand Raid

Au Grand Raid (VS), Ilona Chavaillaz (Sommentier) a fini 1re en 6 h 25 sur le parcours Nendaz-Grimentz (93 km, 3944 m de dénivelé positif). L’Echarlensois Simon Wirz a remporté le tracé Hérémence-Grimentz (68 km, +2966 m) en 3 h 52. La grande course entre Verbier et Grimentz (125 km, +5025 m) a…