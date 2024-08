Weekend prolongé vivra sa 5e édition

JEUNES ARTISTES. Dédié aux arts vivants émergents fribourgeois, Weekend prolongé s’apprête à vivre sa 5e édition. Le festival aura lieu sur le site de Bluefactory, à Fribourg, du mercredi 18 au samedi 21 septembre. Douze projets ont été retenus cette année: dix fribourgeois, un valaisan et un neuchâtelois. Les jeunes artistes sont issus de différentes écoles en Suisse et en Europe. Toutes et tous ont terminé leur formation professionnelle depuis moins de cinq ans. «Qu’il s’agisse de solos ou de créations collectives, la pluralité sera au rendez-vous durant ces quatre jours. Tous les genres des arts de la scène seront représentés, du cirque à la performance, en passant par la danse et le théâtre», communique l’équipe d’organisation. Celle-ci est notamment composée de Groupe Sauvage,…