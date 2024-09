Caravane FM

RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

C’est à Courfaivre, dans le Jura, que Lionel et Jean-François vont installer leur caravane au Centre rencontres. Une vingtaine de résidents cérébrolésés y vivent, tout autant y viennent pour des soins ou activités diverses. Dans ce havre de paix entouré de pâturages et forêts, des vécus intenses et touchants se partagent au micro de la radio hyper-locale. Réapprendre les gestes du quotidien, se réparer, recouvrer un sens à la vie, résonnent avec force et donnent à l’épisode une dimension humaine hors du commun. ■