Cremo renforce sa direction avec trois engagements

En pleine restructuration, Cremo annonce l’engagement de trois nouveaux managers afin de renforcer son équipe dirigeante. Ayant notamment œuvré dans les domaines de la finance commerciale et de la production au sein de Novartis en France et en Suisse, Dominique Paumier rejoint Cremo en qualité de directeur financier.

Alex Segovia, lui, se voit confier le mandat de directeur de la communication corporate et porte-parole. Il a déjà occupé des postes similaires «au sein d’entreprises de premier plan en Suisse et en Europe dont Bouygues Construction Europe», relève le groupe laitier villarois dans un communiqué.

Nouvelle direction

Enfin, Xavier Monange prend la tête de la direction gouvernance et transformation qui vient d’être créée. Les départements Juridique et Qualité, ainsi que l’unité de distribution «Petit Crémier» y sont rattachés. Spécialiste des transformations complexes et nommé également secrétaire du conseil d’administration, Xavier Monange «apportera une vision axée sur le développement global du groupe».

Directeur général de Cremo, Ralph Perroud déclare être «convaincu» par le «rôle clé que ces trois managers chevronnés joueront dans la réalisation de notre ambitieux plan de transformation». Elodie Fessler