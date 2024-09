Des favoris et plus de 14 000 inscrits

COURSE À PIED. La fête promet d’être belle le 6 octobre prochain à l’occasion des 90 ans de la course commémorative Morat-Fribourg. Avec la présence du tenant du titre kényan Elvis Tabarach et de ses compatriotes Stephen Njeri et Brian Kipchumba, l’affiche masculine est prometteuse.

Les Genevois Tadesse Abraham et Julien Wanders, ainsi que le coureur d’orientation Matthias Kyburz se battront pour la place de meilleur Suisse. Le Brocois Jérémy Schouwey représentera la meilleure carte régionale. Côté féminin, la Kényane Rebecca Chepkwemoi fera figure de principale favorite, alors que la Zurichoise Fabienne Schlumpf est également annoncée.

Inscriptions limitées

Près de 14 000 coureurs sont d’ores et déjà inscrits, toutes catégories confondues, ont communiqué les organisateurs mercredi.…