PATINAGE ARTISTIQUE. Première manche de la Swiss Cup et premiers podiums pour le Club de patinage de Fribourg et Romont. Samedi à Olten, Marina Sekulovski et la Riazoise Noélie Haymoz ont fini respectivement 1re et 3e de la catégorie U16. Chez les juniors, troisième place également pour la Vuadensoise du club de Berne Ophélie Clerc. QD