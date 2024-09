Espèce menacée, une série All-Star game 100% romande

En basket, le All-Star game réunit les meilleurs joueurs d’une ligue pour un match de gala. Même si chaque star en profite pour faire étalage de ce qu’elle sait faire, les fans du ballon orange savent que cette réunion de vedettes ne suffit pas à en faire le match de l’année. Avec Espèce menacée, la RTS a rameuté une belle brochette d’humoristes et autres stars de la télé romande dans six épisodes d’une série qu’on adorerait adorer. Parce qu’on les aime beaucoup, Thomas Wiesel, Rebecca Balestra, Yann Marguet et Marina Rollman. Quant aux deux Vincent (Deillon et Kucholl), ils font régulièrement très fort avec leurs 52 minutes.

Présentée en avant-première au Festival de Locarno au mois d’août, Espèce menacée est à voir jusqu’au 10 septembre sur Play Suisse, la plateforme gratuite de…