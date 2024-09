Formation Fribourg réagit à l’étude sur le temps de travail

ENSEIGNEMENT. Le syndicat Formation Fribourg voit dans l’enquête d’Ecoplan sur le temps de travail des enseignants (La Gruyère du 10 septembre) «une étude riche en données brutes» qu’il s’agit de replacer dans un contexte général. Sur le taux de satisfaction élevé, le communiqué souligne que les trois questions posées portaient sur le métier lui-même et non sur ses conditions de travail. Or, le syndicat relève qu’une personne sur huit envisage de quitter le métier et le milieu scolaire. Sur les heures supplémentaires, il rappelle que la moyenne est impactée par «le poids de pondération des enseignant·es à plein temps». Il serait dès lors impératif de revoir «les fourchettes» des différents domaines du cahier des charges. Formation Fribourg invite le canton à faire appel à un expert…