LES SCIERNES-D’ALBEUVE

Germain est né le 26 février 1935 de l’union d’Emilie et Philippe Delacombaz, aux Sciernes-d’Albeuve.

Le 6 octobre 1962, Germain et Alberte, née Castella, se marient en l’église de Neirivue. Entre 1963 et 1969, leur famille s’agrandit avec l’arrivée de trois enfants, Marie-Pierre, Fran- çoise et Jean-Marc. Elle accueillera encore neuf petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.

Germain Delacombaz prend soin des autres, que ce soit dans ses différents métiers ou dans ses engagements pour la collectivité. Il travaille de nombreuses années au Rosaire, puis au Home de Villarssous-Mont.

Il occupe également la fonction de conseiller communal au sein de son village et il officie aussi comme juge de paix. En parallèle à ces mandats, Germain œuvre comme président de la…