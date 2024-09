Hervé, dopé à l’adrénaline

Hervé a sorti son troisième album à la fin du printemps. La Gruyère l’a rencontré vendredi après-midi, en amont de son concert dans la cour du château de Bulle.

CHRISTOPHE DUTOIT

Quel souvenir retenez-vous de votre premier passage au château de Bulle en 2021?

De grimper partout! On enchaînait pas mal de dates cette semaine-là et on ne venait pas souvent en Suisse. Donc, oui, de très bons souvenirs et je suis trop content d’être de retour.

Racontez-nous la genèse de votre troisième album Adrénaline. Pourquoi être allé l’enregistrer en Angleterre?

En fait, j’ai fait mes débuts en Angleterre. J’y ai tourné pendant 3-4 ans avec mon groupe Postaal. J’ai eu mon label là-bas, j’y ai été manager, j’y ai appris le métier, j’y ai fait mes premiers concerts, mes premiers clubs à Londres, mes…