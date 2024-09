Jornet, le Roi des Alpes

De mauvaise foi

MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

ALPINISME. Le 13 août et le 1er septembre 2024 resteront des dates marquantes dans l’histoire du sport, les bornes d’un invraisemblable exploit. «L’Alpine Connections» de Kilian Jornet, c’est un peu comme le record de la longueur de Bob Beamon à Mexico, celui d’Usain Bolt sur le 100 mètres de Pékin, comme les 10 immaculés de Nadia Comaneci au concours de gymnastique des Jeux olympiques à Montréal en 1976. Une performance qui laisse sans voix, qui dégage un petit parfum d’absolu.

Plus encore, par sa durée, par son aspect aventureux, on pourrait évoquer les grands aventuriers, les défricheurs de monde. Bernard Moitessier et sa longue route marine en solitaire, atteignant Papeete après 300 jours de mer, ou encore…