Légère hausse du chômage au mois d’août dans le canton de Fribourg

Après trois mois de stagnation, le mois d’août a été marqué par une hausse du chômage dans le canton. A l’instar du reste de la Suisse, Fribourg a connu une progression de 0,1 point pour s’établir à 2,3% (2,4% au niveau national). Cela correspond à 4’000 chômeurs, soit 209 de plus qu’en juillet et 461 de plus qu’en août 2023.

Le taux de chômage a augmenté dans tous les districts sauf le Lac et la Singine. Il a progressé de 0,1 point en Sarine (2,8%), en Gruyère (2,4%), dans la Glâne (2,4%), en Veveyse (2,6%) et de 0,2 point dans la Broye (2,5%). L’effectif des demandeurs d’emploi est également en hausse pour s’établir à 4,6%, soit 8’026 personnes.

Le Service public de l’emploi explique ce 0,1 point supplémentaire par l’arrivée sur le marché du travail des jeunes de moins de 25 ans qui ont fini leur formation. Il relève aussi que l’emploi se porte bien dans le canton, «en dépit du tableau contrasté qu’offre le contexte économique et géopolitique mondial». Patrick Biolley