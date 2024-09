A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney à Romont, samedi à 17 h:

CS Romontois vs Olympique de Genève

Un match et un joueur à suivre:

Sherif Gagigo

26 ans, attaquant du CS Romontois

«Je m’attends à un gros match contre l’Olympique de Genève. Romont a une revanche à prendre par rapport à l’année passée (n.d.l.r.: défaite 1-4 au Glaney). C’est surtout le moment de savoir si on peut réellement jouer le haut du tableau de 2e ligue interrégionale. Personnellement, j’espère terminer dans les trois premiers et élever le club là où il n’a jamais été par le passé. Je joue ma troisième saison à Romont, où je me plais bien dans ce rôle important de leader d’attaque. Je dois réussir à faire la différence par mes appels et mes déplacements. Mon début de championnat? Je suis content bien que j’aie raté la préparation. Je…