La Famille au Jardin fête 20 ans d’accompagnement

Spécialisée dans l’accompagnement des personnes atteintes de troubles de la mémoire, l’association La Famille au Jardin fête ses vingt ans. Elle célébrera ce jubilé samedi dès 10 h à Saint-Ours, dans le 1er foyer de jour qu’elle a ouvert en 2004. Plusieurs activités tout public sont prévues jusqu’à 16 h.

Un deuxième foyer de jour accueille depuis 2020 des bénéficiaires à Marsens, à Humilimont. L’an passé, 4172 journées d’accueil pour 117 hôtes ont été enregistrées sur les deux sites, communique l’association. Celui de Saint-Ours propose en outre depuis près de dix ans des courts séjours de 48 heures, en raison du «réel besoin des familles et des proches aidants».

Toujours dans le cadre de son anniversaire, l’association organise une conférence autour des personnes âgées et de leur entourage le 14 novembre à 19 h, à Fribourg, à L’Atelier. Elle sera notamment animée par Stéphanie Monod, co-cheffe du Département épidémiologie et systèmes de santé au Centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne. Une exposition de portraits des hôtes réalisés par le photographe Charly Rappo est également en cours de réalisation. Elodie Fessler